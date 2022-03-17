Tansu Çiller'in gelini 'kocam dövdü, kaynanam evden attı' dedi, savcılık takipsizlik verdi

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in gelini Zeynep Çiller, boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller’in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek savcılığa yaptığı suç duyurusu yaptı. Sözcü’nün haberine göre; savcılık Tansu Çiller, Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdi.







ÇOCUKLARI MESLEKİ ANLAMDA TAHLİL ETTİM





Savcılık soruşturma aşamasında iki hekimin ifadesine başvurdu. Mesleğini etik kurallara ve bilimsel yöntemlere göre yerine getirdiğini savunan Tevfik Bedirhan Üstün, Kasım 2019’da Özer Çiller’in doktorluğunu yaptığını ve Tansu Çiller’i tanımadığını söyledi.





Mert Çiller’i de Şubat 2020’de babası vasıtasıyla tanıdığı söyleyen Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, Mert Çiller’in evliliği konusundaki sorunları hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde dinlediğini anlattı. Çiftin boşanma sürecinde ve öncesinde Mert Çiller ve çocuklarını mesleki anlamda tahlil ettiğini savundu. Doç. Dr. Tuba Mutluer de benzer şekilde savunma yaptı.





RAPORLARI DEĞERLENDİRMEK YARGIYA MÜDAHALE OLUR





Savcılık, bilirkişi raporlarının isabetli olup olmadığı konusunda savcılıkça bir değerlendirme yapılmasının yargıya müdahale anlamına gelebileceğini belirtti. Delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğunu belirten savcılık, bilirkişilerin raporlarında kasıt olmaksızın da hataya düşebileceğini, bilirkişi raporlarına tarafların itiraz edebileceğini hatırlattı.





Savcılığın yapılmakta olan bir yargılama ile mahkemenin yerine geçerek karar vermesinin hukuken mümkün olmadığını belirten savcılık, yargılama sırasında ve sonrasında suç işlendiği düşüncesi hasıl olduğunda savcılığa tarafların suç duyurunda bulunabileceğini belirtti.





SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI





Mahkemenin Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün ve Doç. Dr. Tuba Mutluer’i bilirkişi olarak görevlendirmediğini belirten savcılık, atılı suçların yasal anlamda oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer yok kararı verdi.