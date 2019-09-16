Tarihi Hasankeyf'ten ölüleri almaya başladılar

İlçedeki tarihi eserlerden sonra mezarlar da taşınmaya başlandı. Mezarlardaki kemikler, yakınlarının hüzünlü bakışları arasında yeni mezarlarına taşınıyor.







Zeynel Bey Türbesinin taşınmasıyla başlayan Hasankeyf’in taşınma sürecinde sona yaklaşıldı. Tarihi eserlerin önemli bölümünün ardından sıra mezarlara geldi. Su altında kalacak olan köyler ve ilçe merkezindeki mezarlar teker teker taşınıyor.





Ortadoğunews'te yer alan habere göre, önce ilçe merkezine uzak köylerdeki mezarlar taşındı. Daha sonra ise ilçe merkezindeki mezarlığa sıra geldi. Önce duyuru yapıldı. Mezarlarının taşınmasını isteyenler kaymakamlığa başvurdu. Daha sonra, talep eden ailelerin yakınlarının mezarları, taşınmaya başlandı.





İş makinaları tarafından kazılan mezarlardaki kemikler, dikkatle yerlerinden alınarak kefenlere sarıldı. Tabutlara konan kemikler, yeni Hasankeyf’te daha önce hazırlanan mezarlara nakledildi. Mezarlardaki kemikler çıkarılırken yakınları da hüzünlü gözlerle mezarın başında bekledi.





Bir yandan mezarlar açılırken, bir yandan da çıkarılan kemikler yeni yerlerine doğru yola çıkarıldı. Yeni Hasankeyf’teki mezarlığa getirilen kemikler, daha önce kazılmış mezarlara defnedildi. Su altında kalacak yerleşim birimlerindeki tüm mezarlar, ilçedeki mezarlığa nakledildi.





Anne ve babasının mezarlarını nakledilen Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz üzgün olmasına rağmen, mezarların taşınmasından teselli bulmuş. Ortadoğu News’in sorularını yanıtlayan Akdeniz, şöyle diyor:





“Babalarımız annelerimiz var. Ilısu Barajından dolayı kültür varlıklarımız, evlerimiz taşındığı gibi mezarlarımızın taşınması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir mezarlık yaptılar. Bizim yatır ve evliyalarımızı da unutmadık. Onlara özel bir yer yapıldı. Mezar taşındığı zaman insan biraz üzülüyor. Ama suyun altında kalmasındansa buraya getirmek bir nebze olsun üzüntümüzü giderdi"





Mehmet Fidan ise anne ve babasının mezar yerlerini görevlilere göstermek için mezarlığa gelmiş. Mezarları görevlilere gösterdikten sonra Ortadoğu News’in sorularını yanıtlayan Fidan, “Su altına kalmaması için yeri belli olsun diye taşıyoruz. Zaten ölen ölmüş ruhu başka yere gitmiş geriye kemikleri kalmış. Maksat yeri belli olsun ara ara gidip Yasin okuyalım onlara” dedi.





İlçe merkezinde turistik tesis işleten Bülent Başaran, ise aynı acıyı yaşadığını söyledi. Başaran, Ortadoğu News’e şunları söyledi:





"Dedemin mezarı tepedeydi ona dokunmadılar. Anne ve babamın buradaydı, geçen hafta taşıdık. Bunu yaşarken, ölüm ne kadar acıysa o kadar acı yaşadık. Aynı acıyı yaşadık”





Şimdiye kadar 12 köyden 406, ilçe merkezinden ise 50’ye yakın mezar taşındı. İlçede taşınmayı bekleyen 30 mezar daha var. Ay sonuna kadar gelen talepler doğrultusunda taşınma işlemi devam edecek. İlçenin yakın zamanda tamamen boşaltılması bekleniyor.