Davutoğlu'nu övdü anında bileti kesildi

Milat gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, geçtiğimiz gün Rudaw'a verdiği röportajda eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ayrılmasını değerlendirmişti. Kürtlerin ciddi bir 'temsiliyet sorunu' yaşadığını savunan Zilan, birçok yerde Kürt temsilcileri ile görüşüp süreci değerlendirdiklerini anlatmıştı:







"HDP’ye veya AK Parti’ye oy veren Kürtlerin aslında bir temsiliyet sorunu yaşadıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla bu siyasi zemin nasıl doldurulacak, Kürt meselesine nasıl eğilecek, bütün bunlar önümüzdeki dönemde siyasetin rotasını unsurlardır. Bence bu noktada Ahmet Davutoğlu hareketini iyi takip etmek ve partileşme sürecine bakmak gerekiyor.”





DAVUTOĞLU DEĞERLENDİRMESİ YAPINCA GÖREVİ SON BULDU





24 Haziran seçimlerinde AKP'den Diyarbakır aday adayı da olan Zilan röportajda, Ahmet Davutoğlu ve ekibinin yıl başından önce yeni parti tabelasını asacaklarını da dile getirip, "fakat artık bugün yeni bir gün. Bu gün AK Parti ile ilişkisi kesilmiş bir hareketten söz edeceğiz. Bundan sonra partileşme sürecinin daha da hızlanacağını biliyoruz. Bu zaten ortada. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yapmış olduğu görüşmeler ve biliyorsunuz Türkiye’nin değişik illerinde yaptığı konuşmalarda bunun altyapısının hazır olduğunu görüyoruz. Tahminin odur ki yeni yıla girmeden bir parti tabelasının asıldığını göreceğiz” ifadeleri kullanmıştı.





Bayram Zilan bu değerlendirmelerinin ardından Milat gazetesindeki görevinden kovuldu.





Kovulduğunu Twitter hesabından duyuran gazeteci Bayram Zilan, "Milat Gazetesi ile bugün yolları ayırmak zorunda kaldık. Gazetedeki köşe yazarlığım ve Ankara Temsilciği görevim bugün itibariyle sona erdi. Hayatım boyunca doğru olanın yanında durdum. Hakk ve dava için mücadele ettim. Bundan sonra da 'doğru olanın' yanında olmaya devam edeceğim" dedi.





