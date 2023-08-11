Tarihi yarımada araç girişine kapatılıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi Yarımada'da park et, devam et dönemi başlıyor. Cumartesi gününden itibaren Yenikapı Otopark Alanına aracını park eden İstanbullular, yeni hizmete açtığımız ring hattı ile Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ulaşabilecek. Hem İstanbullular kazanacak, hem de çevre kazanacak" dedi.







Yeni uygulama ile Tarihi Yarımada'daki trafik ve hava kirliliği azalacağı, ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde gezebileceği ve Tarihi Yarımada'nın daha korunaklı hale geleceği öngörülüyor.





Yeni uygulamanın detayları

Yeni uygulama ile Yenikapı Otopark Alanı'ndan Tarihi Yarımada'ya ücretsiz ring hattı hizmete girecek. Ring hattı, her 15 dakikada bir sefer yapacak ve Tarihi Yarımada'nın tüm önemli noktalarına ulaşacak.





Araçla gelmeyi azaltılması hedeflenen projede, Uzun vadede karbon nötr bir yarımada hedefi var. Bu sayede trafik ve hava kirliliği azalacak, ziyaretçiler daha rahat bir şekilde gezebilecek ve Tarihi Yarımada'nın daha korunaklı hale geleceği öngörülüyor.