Samanyolu Haber /Politika / Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruşturma /26 Temmuz 2023 08:44

Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruşturma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş’ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kendi aralarında anlaşarak rekabeti engelledikleri, bu suç nedeniyle şirketlere ceza kesilmesi gerektiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu, gübre şirketlerinin ortaklaşa hareket ederek fiyatları yükselttikleri şikayetini değerlendirip 7 gübre şirketi hakkında 2021 yılında soruşturma açtı. Soruşturma heyeti, incelemelerin sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kendi aralarında anlaşarak rekabeti engelledikleri, bu suç nedeniyle şirketlere ceza kesilmesi gerektiğini açıkladı. Gübre şirketleri hakkında hazırlanan rapor Rekabet Kurulu üyelerine açıklandı. Kurul, raporla ilgili şirket temsilcilerinin sözlü savunmasını dinledi. Soruşturma raporunda, Gübretaş'ın rekabet ihlalini 2021'den önceki 1 ile 5 yıl boyunca sürdüğü belirtildi.

GÜBRETAŞ'TA YÖNETİCİYDİ

Bu dönemin tam da Bakan Yumaklı'nın genel müdür ve icracı yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Bakan Yumaklı, Ekim 2016'dan Nisan 2022'ye kadar Gübretaş'ı yönetmişti. Soruşturma heyetinin raporu hakkında nihai kararı Rekabet Kurulu üyeleri oylama sonucu verecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarım Bakanı Yumaklı'ya soruşturma Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:18