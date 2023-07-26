Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay’daki 6 boş koltuğa seçilenler belli oldu /26 Temmuz 2023 08:48

Yargıtay’daki 6 boş koltuğa seçilenler belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna seçilen isimleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla, Yargıtay’da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna seçilen isimlerin belli olduğunu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 

Bakan Tunç açıkamasında, “Yargıtay’da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosuna Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 25/07/2023 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hakimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ankara Hakimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yargıtay Üyeliğine seçilmişlerdir. Yeni Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
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