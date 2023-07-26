Samanyolu Haber /Spor / Jaylen Brown'dan Boston Celtics'e rekor imza /26 Temmuz 2023 08:52

Jaylen Brown'dan Boston Celtics'e rekor imza

Boston Celtics, Jaylen Brown ile 304 milyon dolar karşılığı 5 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM

Boston Celtics, Jaylen Brown ile tarihin en büyük sözleşmesi için anlaşmaya vardı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jaylen Brown’a lig tarihine geçecek bir kontrat teklif etti.

NBA’de yer alan habere göre, Celtics’in, 5 sezonluk kontrat yenileme için Brown’a 304 milyon dolar teklif ettiği ve 26 yaşındaki oyuncunun bunu kabul ettiği belirtildi.

NBA TARİHİNİN EN ÇOK KAZANANI OLACAK

Resmi imzaların kısa bir süre içinde atılmasının beklendiği vurgulanan haberde, Brown’ın, NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu konumuna geleceği ifade edildi.

Son şampiyon Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, geçen yaz kulübüyle imzaladığı 264 milyon dolarlık anlaşmayla şu anki NBA rekorunu elinde tutuyor.

Celtics tarafından 2016’da 3. sıradan draft edilen 26 yaşındaki Brown, geçen sezon 26,6 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,5 asist ortalamasını yakalamıştı.
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