Tarkan sosyal medyadan böyle tepki gösterdi





Şarkıcı Tarkan, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi. Tarkan, paylaşımında "Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu… Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada." ifadelerini kullandı.Tarkan, "Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir. Zeytinime dokunma." ifadelerini kullandı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve zeytinlikleri maden talanına açan karara göre elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere gelirse, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Zeytin ağacını koruyan Zeytin Yasası'nın iptali anlamına gelen karara göre çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri "eski haline çevirmekle" yükümlü olacak. Ancak ekoloji örgütleri, bunun gerçekçi olmadığını belirtiyor ve kararı, "zeytinin ölüm fermanı" olarak değerlendiriyor.