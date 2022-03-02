Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Maçın henüz 6. dakikasında Yukatel Kayserispor, Gavranociv ile 1-0 öne geçti.





Belişta bu gole 43. dakika Rosier ile cevap verdi.





İlk yarı bu skorla sona erdi: 1-1.





İkinci yarı da ise girdiği posizyonlardan yararlanamayan Beşiktaş'ın ağlarını 65. dakikada havalandıran Cardoso, Yukatel Kayerispor'u bir kez daha öne geçiren golü kaydetti: 2-1.





Maçın son dakikalarına doğru kaptırılan topta rakibine omuz müdahalesinde bulunan Beşiktaşlı Welinton, bariz gol pozisyonunu engelleme nedeiyle önce direkt kırmızı kart ile oyun dışına gönderilirken, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart kararı iptal edildi.





Ancak bu kez de maçın 90+3. dakikasında rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartını görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.





Maçı sonuna eklenen 8 dakikalık uzatma süredinde başka gol olmayınca mücadele Yukatel Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





Bu sonuçla birlikte Yukatel Kayserispor yarı finale yükselirken, Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.

