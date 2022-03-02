Samanyolu Haber /Dünya / Kabul edilemez olduğu belirtildi /02 Mart 2022 22:53

Kabul edilemez olduğu belirtildi

Rusya yönetiminin Ukrayna saldısırı sonrası Almanya tarafından iptal ediliği açıklanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle ilgi Rus Dışişleri'nden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının işletim sertifikasını dondurma kararının kabul edilemez olduğunu ve ikili ilişkilerde geri dönülemez zararlara yol açacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, gaz fiyatlarında kaçınılmaz ve hızlı bir artışa yol açacağını belirtildi.

Almanya, Rusya'nın doğu Ukrayna'da iki ayrı bölgeyi resmen tanımasının ardından, Rusya'dan doğrudan Almanya'ya gaz akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan tartışmalı Kuzey Akım 2 Baltık Denizi doğal gaz boru hattı projesini geçen ay durdurdu. İnşaatı tamamlanan projenin maliyeti 11 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
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