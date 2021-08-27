Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan'dan 'aşı' paylaşımı /27 Ağustos 2021 12:05

Tarkan'dan 'aşı' paylaşımı

Sanatçı Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına 'Geç oldu temiz oldu. Aşılarımızı olalım, yarınlara umutla bakalım" notunu düştü.

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Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele, aşılama çalışmaları ile birlikte sürüyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, koronavirüse karşı en büyük umut olan aşıyı teşvik etmek için paylaşımlar yapmaya da devam ediyor.

Son olarak bu isimlerden biri ünlü sanatçı Tarkan oldu.

Instagram hesabından Covid-19 aşısı olduğunu duyuran bir paylaşım yapan Tarkan, fotoğrafına 'Geç oldu temiz oldu' notunu düştü.

'YARINLARA UMUTLA BAKALIM'
Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."


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