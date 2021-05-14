Tartışmaya Alaattin Çakıcı da karıştı: Soylu'ya destek

Alaattin Çakıcı, Sedat Peker'in yayınladığı videoların ardından bir mektup yayınladı.





Mektupta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çakıcı, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu denen, 1,55 boyunda olan, işi gücü cumhur ittifakına saldıran, dış güçlerin piyonu olan zat, sürekli beş paralık mafya ile işbirliği yaptılar cümlesini dile getirerek kitlelerin önünde onurumu rencide etti" dedi.





Çakıcı, mektupta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek veren ifadeler kullandı.





Çakıcı, mektupta, "Birileri yanlışın içindeyse, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylenmemesi gerekir. Kişilerin bir birileri ile özel ilişkileri olsa bile mahremde kalmalı" dedi.