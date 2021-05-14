Samanyolu Haber /Gündem / Formula 1 de Türkiye'den resmen kaçtı /14 Mayıs 2021 18:46

Formula 1 de Türkiye'den resmen kaçtı

Formula 1, Emilia Romagna Grand Prix, İtalyaFormula 1, Türkiye GP'sinin iptal edildiğini duyurdu

SHABER3.COM

Formula 1 (F1), Türkiye GP'sinin resmen iptal edildiğini duyurdu. F1'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı ve ülkede kötüleşen Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterildi.

Formula 1 Türkiye GP'sinin iptal edildiği açıklandı. Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

F1 tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Grand Prix'si, ülkedeki kötüleşen Kovid-19 salgını nedeniyle haziranda gerçekleşmeyecek ve bunun yerine Avusturya'da ikinci bir yarış düzenlenecek" denildi.

Kararın, İngiltere'nin Türkiye'ye getirdiği seyahat kısıtlamalarından sonra alındığı ve 10 takımdan 7'sinin İngiliz takımı olmasının etkili olduğu belirtildi. 

?Formula 1'de Kanada yarışlarının yerine bu sene Türkiye takvime dahil edilmişti.

İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran’da yapılacaktı.
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