Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan'daki tren kazasında 36 ölü, 72 yaralı /02 Nisan 2021 10:47

Tayvan'daki tren kazasında 36 ölü, 72 yaralı

Tayvan'da yaklaşık 350 kişiyi taşıyan, 8 vagonlu tren raydan çıktı. Kazada 36 kişi ölürken 72 kişi yaralandı.

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Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 350 kişiyi taşıyan, 8 vagonlu 408 Taroko Express'in bu sabah Huaelien ilçesindeki Qingshui tünelinde raydan çıktığını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre bakanlık, kazada en az 36 kişinin öldüğünü, 72 kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkililer, ölümlerin çoğunun iki vagonun arkasında olduğunu söylediler.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

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