"Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğeniyorum"

Işık sosyal medya hesabından Çağlar ile konuştuğunu duyurdu. Çağlar paylaşımında, Çağlar'ın "Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için önce benim değil dedim. Ticaret gazetesine bak yüzde 100 benim, Ekrem İmamoğlu ile filan ne alakası var? Kanalın muhalif olacağını nerden biliyorlarmış? Yakınsam Tayyip Erdoğan'a yakınım ben, onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim. Gelen arkadaşlar kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak haberciliklerini ekrana taşıtacak. Yandaşlığa da muhalifliğe de ihtiyacım yok" dediğini aktardı.







Çağlar, "Devletle hiçbir ticaretim yok. TMSF'ye varolan borcumun 2 katını ödedim. Medyada yeni değilim 30 senedir bu işi yapıyorum. Olay gazetesi bugün tüm gazetelerden çok satıyor. Televizyonu NTV'nin ilk zamanları gibi olacak. Bu kanal ticari olarak da zarar etmeyecek" ifadesini kullandı.





Ne olmuştu?





Merkezini İstanbul'a taşıyan ve ekim ayında yayına geçme hazırlığını sürdüren Olay TV, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ'ı kadrosuna katarak çalışmalara başlamıştı.

