TBMM Genel Kurulu’nda ‘yargı’ tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu’nda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



“ANAYASA MAHKEMESİ’NE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR”



Saadet Partisi (SP) Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Yargıtay’ın, Can Atalay kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin, “Yargıtay’ın almış olduğu bu karar devletin ne kadar bir kriz ve çöküntü içerisinde olduğuna dair bu konuya önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok sayarak Anayasa Mahkemesi’ne ayar vermeye çalışıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na hitaben de Bir an önce bugünü Genel Kurul’da okuyun ve milletvekilinin milletvekilliğini düşürün. hadsizliğinde bulunuyor” dedi.



“ÜZÜLÜYORUM”



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Yargıtay’ın kararına tepki göstererek, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin, cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'a yönelik hak ihlali kararına uyulmamasına hükmetmiştir. Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılına vahim bir hukuk skandalıyla başlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Üzülüyorum, çünkü Anayasa askıya alınmış, yargı içerisindeki kutuplaşma başlamış, siyasi otorite hukuk üstünde hakimiyet kurarak en temel insan hakkı olan adaleti keyfiyen işletir hale gelmiştir” diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise “10 Kasım istiklal mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin simgesi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin iftiharıdır. İnanmış, vatan ve millet için adanmış bir vicdan, üstün nitelikli bir dava insanıdır. Vefatının ardından geçen 85 yıllık zaman diliminde Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, aksine her geçen gün daha da artmıştır” dedi.



“YASAMA YARGIDAN VE YÜRÜTMEDEN DAYAK YİYOR”



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkındaki suç duyurusuna değinerek, “Türkiye’de yüksek yargı mercileri birbirine girmiş; yürütmenin bir organı, Cumhurbaşkanlığı’nın Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili, doğrudan Meclis’i hedef alıyor yani yasama bir taraftan yargıdan, bir taraftan yürütmeden dayak yiyor ve biz burada hiçbir şey olmamış gibi turuncu koltuklarda kendi gündemimizi paylaşacağız, bilmem neyin sorunlarını paylaşacağız, öyle mi? Orta yerde bir devlet krizi vardır. Devlet krizi varsa, ona değinmeden başka bir şeye değiniyorsanız aslında siz asla samimi değilsiniz ve sadece günü geçiştiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“İKİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ARASINDA ÇATIŞMA SÖZ KONUSU”



AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, yarın 10 Kasım olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi aleme irtihalinin 85’inci yıl dönümü. Onun bizlere miras bıraktığı hedef ve idealler doğrultusunda durmadan ilerliyoruz” dedi.



Yenişehirlioğlu, Yargıtay’ın kararına değinerek, “İki yüksek mahkeme kararı arasında görülüyor ki bir çatışma söz konusu. Yüksek yargı mercileri arasında çatışma görüntüsü doğru bir durum değildir. Bu ihtilafın veya bu çatışmanın çözülmesi anayasal sınırlar içinde olacaktır ve olmalıdır. İki yüksek yargı organı arasındaki çatışma Anayasa hükümlerini farklı yorumlamaktan kaynaklanıyor gibi görünüyor” diye konuştu.