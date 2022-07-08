Samanyolu Haber /Gündem / TEDAŞ’ta skandal: 208 bin vatandaşın kişisel verileri çalınıp Dark Web'de satışa çıkarıldı /08 Temmuz 2022 13:49

TEDAŞ’ta skandal: 208 bin vatandaşın kişisel verileri çalınıp Dark Web'de satışa çıkarıldı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'de 200 binden fazla vatandaşı ilgilendiren bir veri ihlali yaşandığı ortaya çıkarıldı. Yaşanan ihlal sonucu kurumdan ele geçirilen ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numaraları, ‘Dark Web’de satışa çıkarıldı.

SHABER3.COM

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında TEDAŞ’ta yaşanan bir veri ihlali tespit edildi. Kişilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numaralarının ele geçirildiği TEDAŞ’taki veri ihlalinden 208 bin vatandaş etkilendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de yaşanan ve inceleme süreci devam eden veri ihlali ile ilgili kamuoyu bildirisinde şu ayrıntılar paylaşıldı:

BİR ÇALIŞANIN PAROLASI ELE GEÇİRİLDİ
Veri sorumlusuna (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ) ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolası, belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildi. O kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verileri bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldı.

VATANDAŞLARIN VERİSİ DARK WEB’TE SATIŞA ÇIKARILDI
Habertürk’ün haberine göre ihlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildi.

İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları, çalışanlar ve vatandaşlardan oluştu.

İhlalden etkilenen kişisel veriler ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olurken; ihlalden etkilenen kişi sayısı ise 208 bin olarak tespit edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TEDAŞ’ta skandal: 208 bin vatandaşın kişisel verileri... Sonraki Haber >>

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:50