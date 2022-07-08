Hacı adayları Arafat’ta

Mekke Valisi ve Merkez Hac Komitesi Başkanı Prens Halid El Faysal, Mina’da düzenlediği basın toplantısında, Terviye gününü Mina’da geçiren Hacı adayları arasında herhangi bir kaza veya salgın hastalık yaşanmadığını belirtti.







Prens Halid, Hacı adaylarına hizmet eden güvenlik görevlisi, sağlık ve ağırlama çalışanı sayısının 150 bini aştığı bilgisini verdi.





Hac ve Umre Bakanlığı, teftiş ve saha ekiplerinin, kendilerine verilen hizmetlerin kalitesini değerlendirmek, takip etmek ve gelen şikayetleri istisnasız ele almak için sürekli denetleme turları düzenlediğini duyurdu.





Prens Halid, Mekke’ye giriş izni olmayan 111 bin kişi ve 68 bin aracın engellendiğini söyleyerek, “Bu yılki Hac sırasında Mekke ve kutsal mekanlardaki elektrik tüketiminin 3800 megavattan fazla olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Zilhicce ayı boyunca yaklaşık 20 milyon metreküp su pompalanacak” diye konuştu.





HASTANE KAPASİTELERİ ARTIRILDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bu yıl Hac döneminde 23 hastane ve 147 sağlık merkezini donattı ve klinik kapasitesini Mekke, Medine ve kutsal bölgelerde 5 bin yatağa çıkardı. Ayrıca, yaklaşık 25 bin nitelikli sağlık pratisyeni, hacılara hizmeti verecek.





Belediye, Köyişleri ve İskan Bakanlığı ise, bu yılki Hac mevsiminde kutsal mekanlarda genel hijyene yönelik operasyonel planlarını uygulamak için yoğun saha çalışmalarına devam ediyor.





Bakanlık, teknisyen, sıhhi tesisat, idari yetkililer ve işçiler olmak üzere 7 bin 454 personel ile çalışmaları yürütüyor.





