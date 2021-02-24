"Tek bir kayıt yok, kasadan nasıl çıktı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın bahanesiyle yeni bir finansman dalgalanmasını oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin bir kısmı bu mücadelede kullanılmıştır" sözlerine tepki gösterirken, "Şimdi bu safhadan sonra yapılması gereken, bu 128 milyar dolar neye kullanıldıysa kullanıldı. Merkez Bankası kasasından hangi yöntemle çıktı?" diye sordu.





Öztrak, CHP Ekonomi Masası Heyeti olarak ziyaret ettikleri Nevşehir'de, "Geçmişte bakıyorum Merkez Bankasının internet sayfasına, orada dövize yapılan müdahaleler tek tek yazıyor. Ama bu son dönemdeki 128 milyar dolarlık müdahale ile ilgili tek bir kayıt yok, şeffaflık yok" diye konuştu.





"Merkez Bankası kasasından hangi yöntemle çıktı?"





Öztrak, turizm sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinlediği toplantıdan önce yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:





"Şunu bilmemiz lazım, 128 milyar dolar nasıl satıldı, niçin ve kime satıldı? Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan serbest kur rejimidir. Serbest ya da dalgalanan kur rejiminde, rezervleri kullanmak suretiyle kura müdahale etmenin yolları vardır. Bu yolların da saydam olması lazım. Geçmişte bakıyorum Merkez Bankasının internet sayfasına, orada dövize yapılan müdahaleler tek tek yazıyor. Ama bu son dönemdeki 128 milyar dolarlık müdahale ile ilgili tek bir kayıt yok, şeffaflık yok. Şimdi bu safhadan sonra yapılması gereken, bu 128 milyar dolar neye kullanıldıysa kullanıldı. Merkez Bankası kasasından hangi yöntemle çıktı?"





"Berat Albayrak" tepkisi





Devletin yapılan işler konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Öztrak, bunun kural olduğunu dile getirdi.





Son günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik övgüler yapıldığını belirten Öztrak, "Sürekli Berat Albayrak güzellemesidir gidiyor. Çok merak ediyorum, bu kadar iyi ise bu kadar önemli işler yapıldıysa neden değiştirdiniz? Neden yeni bir yönetim getirdiniz, neden buna ihtiyaç duydunuz? Neden Merkez Bankası Başkanını değiştirdiniz? Bunların hepsine cevap verilmesi gerekiyor" diye konuştu.