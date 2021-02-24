Rusya AB'ye cevap vermeye hazırlanıyor

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB’nin Rusya’ya muhalif lider Aleksey Navalni konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.





Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB’nin Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalni konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.





Rusya’nın bu yaptırımlara tepkisiz kalmayacağını belirten Chizhov, “Avrupa Birliği'nin daha fazla yıkıcı eylemi olması durumunda, Rusya boşta oturmayacak, uygun yollar ve yöntemler bulacaktır” dedi. Chizhov, Moskova'nın Brüksel'in eylemlerine tepkisinin ‘asimetrik olabileceğini’ de sözlerine ekledi.