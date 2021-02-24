Samanyolu Haber /Dünya / Rusya AB'ye cevap vermeye hazırlanıyor /24 Şubat 2021 23:07

Rusya AB'ye cevap vermeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutukluluğunun devamı nedeniyle uygulama kararı aldığı yaptırımlara Rusya cephesinden de cevap geleceği belirtildi.

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Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB’nin Rusya’ya muhalif lider Aleksey Navalni konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara cevap verileceğini açıkladı.

Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Chizhov, AB’nin Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalni konusunda uygulama kararı aldığı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya’nın bu yaptırımlara tepkisiz kalmayacağını belirten Chizhov, “Avrupa Birliği'nin daha fazla yıkıcı eylemi olması durumunda, Rusya boşta oturmayacak, uygun yollar ve yöntemler bulacaktır” dedi. Chizhov, Moskova'nın Brüksel'in eylemlerine tepkisinin ‘asimetrik olabileceğini’ de sözlerine ekledi.
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