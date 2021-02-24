Koronavirüs aşısına ulaşan ilk düşük gelirli ülke

Batı Afrika ülkesi Gana, düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (Covax) aşı alan ilk ülke oldu. Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor.





Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.





Gana'da aşılamanın gelecek hafta başlaması ve sağlık çalışanları, 60 yaşın üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar ve üst düzey yetkililer gibi bazı gruplara öncelik verilmesi bekleniyor.





"Salgın, dünyanın her yerinde bitmeden bitmeyecek"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada bunun çok önemli bir gelişme olduğu ve "salgının son bulmasında hayati önem taşıdığı" kaydedildi.





İlk parti aşının Gana'ya ulaşması sonrası bir açıklama yapan DSÖ Başkanı Adhanom Ghebreyesus, bunun önemli bir adım olsa da sadece bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. Ghebreyesus, "Salgın, dünyanın her yerinde bitmeden bitmeyecek" dedi.





Covax nedir?





DSÖ tarafından oluşturulan Covax, dünyanın orta ve düşük gelirli ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin Koronavirüs'e karşı aşılanabilmesi konusundaki küresel çabaların merkezindeki oluşum.





Covax, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık karşısında en korumasız insanların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor.





190 ülkenin üye olduğu Covax programına Türkiye'nin dahil olmadığı ortaya çıkmıştı.