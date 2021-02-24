Samanyolu Haber /Gündem / Ayçiçek yağının fiyatı o kadar arttı ki... /24 Şubat 2021 22:11

Ayçiçek yağının fiyatı o kadar arttı ki...

Son bir yılda yüzde 60 zamlanan ayçiçek yağının fiyatı vatandaşın alım gücünü zorlamaya başlayınca artık ayçiçek yağının yarım litrelik ambalajlarda satılmaya başlandığı belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışların ardından üretici firmalar 5 litrelik ayçiçek yağını alamayan vatandaşlar için sıvı yağı yarım litrelik ambalajlarda satmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ayçiçek yağı son bir yılda yüzde 60'a yakın zamlandı. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatları kimi marka ve marketlerde 80 lirayı aşmış durumda.

Ayçiçek yağı fiyatlarında görülen önlenemeyen artışla beraber, üretici firmalar, yağı 1 litrelik ambalajların ardından yarım litrelik ambalajlarda satmaya başladı. Yarım litrelik sıvı yağ, ortalama 10 liradan piyasaya sürüldü.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yarım litre olarak satılan ayçiçeği fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, “Sıvı yağı 0,5 litrelik kolonya şişesinde sattıran sistemin adıdır 'Partili Cumhurbaşkanlığı!'" dedi.
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