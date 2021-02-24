Samanyolu Haber /Gündem / Yunan bakandan yeni Ayasofya çağrısı /24 Şubat 2021 23:19

Yunan bakandan yeni Ayasofya çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yapıya müze statüsü verilmesi yönünde bir çağrı geldiği belirtildi. Ayasofya, geçtiğimiz aylarda cami olarak yeniden ibadete açılmıştı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’daki Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin video konferans yoluyla düzenlenen oturumunda, "Yunanistan için özel önem taşıyan bir konuya da değinmek istiyorum, kültürel haklara tam uyulması. Tüm ülkeler, siyasi, ekonomik, kültürel sistemleri ne olursa olsun, kültürel anıtların statüsünü değiştirmekten kaçınmalı" diye konuştu.

Anıtın statüsünün değiştirilmesi için önce ilgili toplulukların onayını almanın, BM ve UNESCO gibi kurumlar dahil ilgili taraflara önceden bilgi vermenin zorunlu olduğunu savunan Dendias, "Diğer şeylerin yanı sıra, Ayasofya anıtının camiye dönüşmesini kastediyorum. Bu, kültürel mirasa saygı kavramına aykırı. Biz, diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte, bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

© Sputnik


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