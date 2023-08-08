“Temmuz 2023 tarihteki en sıcak ay”

Sıcak hava dalgaları ve yangınlar geçen ay dünya genelini etkisi altına almıştı.

Geçen aya kadar Temmuz 2019’da 16,63C derece ile rekor ortalama sıcaklığa ulaşılmıştı.

Geçen ay ise bu rekor sıcaklıktan 0,33C derece daha yüksekti.

Copernicus, “Geçen ay, 1991 ve 2020 yılları arasındaki Temmuz aylarının ortalamasından 0,72C derece daha sıcaktı” ifadesini kullandı.

1800'lerin sonlarından bu yana fosil yakıtların kullanılmasından dolayı yaklaşık 1,2C derecelik küresel ısınma yaşandı.

Küresel ısınma, sıcak hava dalgalarını daha sıcak, daha uzun ve daha sık hale getirdi ve ayrıca fırtınalar ve seller gibi diğer aşırı hava olaylarını yoğunlaştırdı.

AB iklim gözlemcisi Copernicus, "Güney Avrupa’nın da yer aldığı Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı. Birkaç Güney Amerika ülkesinde ve Antarktika'nın büyük bir bölümünde ortalamanın oldukça üzerinde sıcaklıklar meydana geldi" dedi.