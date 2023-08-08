Samanyolu Haber /Gündem / “Temmuz 2023 tarihteki en sıcak ay” /08 Ağustos 2023 12:55

“Temmuz 2023 tarihteki en sıcak ay”

Avrupa Birliği’nin iklim gözlemcisi Copernicus bugün geçen ayın dünyada şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olduğunu duyurdu.

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Sıcak hava dalgaları ve yangınlar geçen ay dünya genelini etkisi altına almıştı.

Geçen aya kadar Temmuz 2019’da 16,63C derece ile rekor ortalama sıcaklığa ulaşılmıştı.

Geçen ay ise bu rekor sıcaklıktan 0,33C derece daha yüksekti.



Copernicus, “Geçen ay, 1991 ve 2020 yılları arasındaki Temmuz aylarının ortalamasından 0,72C derece daha sıcaktı” ifadesini kullandı.

1800'lerin sonlarından bu yana fosil yakıtların kullanılmasından dolayı yaklaşık 1,2C derecelik küresel ısınma yaşandı.

Küresel ısınma, sıcak hava dalgalarını daha sıcak, daha uzun ve daha sık hale getirdi ve ayrıca fırtınalar ve seller gibi diğer aşırı hava olaylarını yoğunlaştırdı.
AB iklim gözlemcisi Copernicus, "Güney Avrupa’nın da yer aldığı Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı. Birkaç Güney Amerika ülkesinde ve Antarktika'nın büyük bir bölümünde ortalamanın oldukça üzerinde sıcaklıklar meydana geldi" dedi.


Bilim adamları, Temmuz ayının yeni bir rekor kırabileceği konusunda uyarmıştı.

Okyanus sıcaklığı

Okyanuslar da yeni bir sıcaklık rekoru kırarak gezegenin iklimi, deniz yaşamı ve kıyı toplulukları üzerindeki zincirleme etkilerle ilgili endişeleri arttırdı.
Copernicus verilerine göre, okyanus yüzeyinin sıcaklığı 30 Temmuz'da 20,96C dereceye yükseldi.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi sözcüsü AFP haber ajansına, önceki rekorun Mart 2016'da 20,95C derece ile yaşandığını söylemişti.
Ortalama hesaplarken test edilen örneklerde kutup bölgeleri hariç tutuldu.
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