Temsilci atayan Twitter'a reklam yasağı kalktı

Sosyal medya platformu Twitter'a verilen reklam yasağı, şirketin Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kaldırıldı.







Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç kanuna uygun olarak tamamlandı" dedi.







Sayan, şunları kaydetti:





"Yasa, 55 milyon vatandaşımızın kişilik haklarını eksiksiz olarak güvence altına aldı. Bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin; Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşünüyorum.





Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızla yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. SiberVatan'ımız için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.





Türkiye bir hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edecek. Yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesi bizi mutlu ediyor. Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izliyor olacağız."





Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Resmi Gazete’deki kararında "Twitter Inc. adlı sosyal ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 3768 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.