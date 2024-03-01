Samanyolu Haber /Spor / Tenis dünyasında ender görülen olay /01 Mart 2024 23:14

Tenis dünyasında ender görülen olay

Dubai Tenis Şampiyonası'nın yarı finali maçında çizgi hakemine bağıran Rus raket Andrey Rublev, maçtan diskalifiye edilerek elendi.

SHABER3.COM

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası'nda, Rus tenisçi Andrey Rublev yarı final maçında çizgi hakemine bağırdığı için sportmenliğe aykırı davranmaktan dolayı diskalifiye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen şampiyonada, tek erkeklerde dünya 5 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev yarı finalde, dünya 23 numarası Kazak raket Alexander Bublik ile karşılaştı.

Setlerde 1-1 eşitlik varken 3. sette Bublik, 6-5 öne geçtiğinde çizgi hakemine bağıran ve sportmenliğe aykırı sözler sarf eden Rus tenisçi Rublev, hükmen mağlup sayılarak organizasyondan elendi ve turnuvadan para ödülü alma hakkını da yitirdi.

Bu kararın ardından Kazak raket Bublik, organizasyonda finale yükseldi.

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