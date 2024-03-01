Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den Gazze’ye insani yardım kararı /01 Mart 2024 22:52

ABD’den Gazze’ye insani yardım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023’ten beri Tel Aviv yönetimine sıklıkla desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze ile ilgili aldığı kararı açıkladı.

Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabulünde açıklamalarda bulunan Biden, İsrail’in saldırı altında tuttuğu ve yardım girişlerine izin vermediği Gazze Şeridi’ne ilerleyen günlerde bölgeye havadan insani yardım bırakılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze’ye yardım için deniz koridoru açma çabalarını daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Gazze’ye birden fazla yardımın indirileceğini belirten Kirby, ilk yardımların gıda olarak ulaştırılacağını ifade etti.

Tel Aviv ile yardım konusunda görüştüklerini açıklayan Kirby, İsrail’in yardım bekleyen Filistinlileri hedef almasıyla ilgili olarak da “bu olayın Gazze’ye yardım ulaştırmak için alternatif yollar bulmaya devam edilmesinin gerekliliğini vurguladığının” altını çizdi.

Kirby, İsrail'in havadan yardımlar konusunda "destekleyici olduğunu" söyledi.
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