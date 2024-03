Almanya'ya şok: Dava açıldı

Birleşmiş Milletler’in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Nikaragua tarafından Almanya aleyhine dava açıldı.



UAD’dan yapılan açıklamaya göre göre Nikaragua, Almanya'yı Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.



Nikaragua, Divan'a başvurusunda Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" suçlamasında bulundu.



Nikaragua, Almanya’nın İsrail’e verdiği destekle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi), 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilemez ilkeleri ve diğer genel uluslararası hukuk normlarına aykırı hareket ettiğini savundu.



Ekim 2023'ten bu yana "Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına karşı onaylanmış soykırım riskine" işaret eden Nikaragua, "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf her ülkenin sözleşme uyarınca bu suçun işlenmesini önlemek için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü bulunduğunu" hatırlattı.



Nikaragua, UAD Statüsü'nün 41. maddesi ve İç Tüzüğü'nün 73, 74. ve 75. maddeleri uyarınca "Almanya'nın Gazze Şeridi'nde süren muhtemel soykırıma ve uluslararası insancıl hukukun ve uluslararası genel hukukun diğer emredici normlarının ciddi ihlallerine katıldığı" gerekçesiyle Divan'dan ihtiyati tedbir kararları almasını talep etti.



İSRAİL’E AÇILAN DAVA



Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.



Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapılmıştı.



Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak amacıyla ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına hükmetmiş; karar gününden itibaren bir ay içinde alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye rapor sunmasını istemişti.