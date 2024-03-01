Kasımpaşa ile Sivasspor'un sessiz kapışması!

Gelecek hafta Kasımpaşa, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor da sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.





Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.Ligde oynadığı son 8 maçta gol atmayı başaran ve 2 haftadır galibiyet hasret olan Kasımpaşa, son 4 deplasmanında kazanamayan rakibi karşısında 17 şut çekmesine rağmen sadece 3 isabet bulunca aradığıı golü bulamadı.Sivasspor, Ocak ayından bu yana süren deplasmandaki galibiyet hasretine İstanbul'da son vermek istedi. Yiğidolar 7 şut çekip sadece 1 korner kullandığı maçta rakip kaleyi 3 kez isabetli yoklayabildi.Üretkenlik anlamında kısır geçen maçta takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.Bu sonucun ardından 5. sıradaki Kasımpaşa 40 puana yükseldi. Sivasspor da 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.33. dakikada Yasin Özcan'ın soldan verdiği pas sonrası ceza yayının çaprazından Oğulcan Çağlayan şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.39. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda top yandan auta gitti.İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.69. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Omeruo ceza yayından kaleye gönderdi, meşin yuvarlak auta çıktı.80. dakikada sağ taraftan gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli ceza sahasına girerek yerden içeri sert bir pas gönderdi. Arka direkte Kasımpaşalı Winck'in ters vuruşuyla meşin yuvarlak kornere çıktı.88. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Koita, Kasımpaşalı savunmacıların arasından sıyrılarak ceza sahasına girerek şutunu çekti. Koita kaleciden dönen topu tekrar tamamlayarak boş kaleye gönderse de kale önünde Porozo meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert BulutKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku (Dk .65 Gökhan Gül), Ben Ouanes (Dk. 77 Rochinha), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Fall), Da CostaEMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ (Dk.84 Charisis), Caktas (Dk. 90+4 Camara), Manaj, Menig (Dk. 68 Koita)Sarı kartlar: Dk. 52 Winck, Dk. 90+1 Rochinha (Kasımpaşa), Dk. 55 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)