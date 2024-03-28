'Tenkil' belgesel serisine bir yeni halka





İki gazeteci ve bir diplomat tarihi bir yüzleşmeye imza attı. Gazeteciler Cevheri Güven ve Yüksel Durgut ile diplomat Rumi Ünal, Türkiye hapishanelerinde haksız yere yaşadıklarını Gestapo hapishanesinde anlattı.





Tenkil Müzesi Youtube kanalında yayına girecek belgeselde üç isim Türkiye hapishanelerinde haksız yere yaşadıklarını Gestapo hapishanesinde anlattı.

Hapse neden atıldılar? , Orada hayata nasıl tutundular? İşkencelere nasıl direndiler? Hapisten çıktıktan sonra neler yaşadılar?











İlk gösterim 28 Mart Perşembe



TR 20.00 EU 18.00 NY 13.00

Tenkil Müzesi Youtube kanalında







Tenkil Müzesi’nin, “Belgesellerle Tenkil Felaketi” adı altında hazırladığı belgeseller serisinin üçüncüsü olan ‘Ben Hücredeyken’ gösterime giriyor