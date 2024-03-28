Moskova'da yabancılar mercek altında

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ülkenin en büyük çevrimiçi mağazası olan Wildberries’e ait depo ve çalışma alanlarında göçmenlere yönelik kontroller başladı.





Rus güvenlik güçlerinin ani baskınına yüzlerce polis ve FSB yetkilisi katıldı. İlk belirlemelere göre 10’dan fazla çalışan gözaltına alındı.





Şirket yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İçişlerine bağlı göç idaresinden yetkililerin polis eşliğinde göçmen işçilerin oturumlarını ve yasal durumlarını kontrol ettiğini, deponun normal şekilde çalışmaya devam ettiğini ancak şirket, mal teslimi ve kabulu için bekleme süresinin gün içinde artabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.





Ayrıca saldırıyı gerçekleştirenlerin yabancı uyruklu olmasının ortaya çıkmasıyla yabancı göçmenlere karşı daha sıkı politikaların uygulanması çağrıları artıyor.





Bu bağlamda Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’ya sunulan bir önergeye göre, Ukrayna operasyonu boyunca göçmenlerin Rusya’ya girişine sınırlama getirilmesi isteniyor.





Kırım bölgesi milletvekili Mihail Şeremet tarafından hazırlanan tasarıya gerekçe olarak iç güvenliğin korunması gösteriliyor. Şeremet, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’ya gelen yabancıların, ülkede olası terör eylemleri düzenlenmesi ve istikrarsızlık yaratılması için Batılı istihbarat örgütlerinin takibine alındığını belirten milletvekili, “İyi niyetlerle Rusya’ya gelen yabancı ülke vatandaşlarına saygıyla yaklaşıyoruz, ancak bazıları körü körüne Rusya halkına zarar vermek için kullanılıyor” dedi.