Putin güvence verdi: Rusya Avrupa’ya ya da NATO’ya saldırmayacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Putin, Torjok Savaş ve Uçak Mürettebatı Eğitimi Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Putin, “Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamaları Rusya'yı 10 kat aşıyor. Bu oranı dikkate aldığımızda, NATO ile savaşmak gibi bir durumun tamamen saçmalık olduğu açıktır" dedi.





Rusya'nın NATO sınırlarına doğru ilerlemediğini ve Ukrayna'dan sonra Avrupa'ya saldırmayacağını belirten Putin, NATO'nun dünya genelindeki yayılmacı eğilimlerini eleştirdi. Dünya ekonominisin küçüldüğü bir ortamda NATO'nun Rus saldırganlığı korkusuyla propaganda yaptığını ve bu durumun gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmadığını vurguladı.





Putin, “bu devletlere karşı herhangi bir saldırgan niyet taşımıyoruz. Ukrayna'da devlet darbesi olmasa ve Donbas'ta askeri faaliyetlere girişmeselerdi orada da hiçbir şey yapmazdık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin askeri bütçesinin 811 milyar dolar, Rusya'nın ise 72 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Devlet başkanı "Bu oranları bakınca NATO'yla savaşmaya hazırlanıyoruz, öyle mi? Bu resmen zırva" şeklinde konuştu.





Putin, “Ama çok basit bir sebep var, herkes bunu kabul ediyor, bu bir tür propaganda değil, gerçekte olan şey bu; kendilerini haklı çıkarmaları gerekiyor, böylece halklarını olası Rus saldırganlığıyla korkutuyorlar ve kendileri de diktalarını bütüne yayıyorlar” diyerek, NATO’nun Asya’daki faaliyetlerini de eleştirdi. ‘‘Şimdi nereye giriyorlar? Asya-Pasifik bölgesine, Orta Doğu'ya, dünyanın diğer bölgelerine giriyorlar... ve hepsi farklı bahanelerle, farklı "soslar" altında, yine aynı şey; 'NATO'yu orada tanıtıyor ve onu uydularıyla birlikte sürüklüyor'' ifadelerini kullandı.





Putin, Donetsk'e yapılan saldırıları da eleştirerek, "Barış dolu bir şehre kesinlikle füze atıyorlar. Tamamen çılgınlar" dedi ve Rusya'nın durumu çözmek için çaba gösterdiğini, ancak sonunda "kandırıldığını" ve çıkarlarını korumanın başka bir yolu kalmadığını ve buna yönlendirildiğini belirtti.





Putin, Batılı devletleri, diğer ülkeleri, özellikle Polonya, Baltık ülkeleri ve Çek Cumhuriyeti'ni halklarını aldatmak ve ek harcamalar almak için korkutmakla suçladı ve sonrasındaki iddiaların "tamamen saçmalık" olduğunu vurguladı.