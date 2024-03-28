Samanyolu Haber /Gündem / Karabük Üniversitesi iddiaları: 8 kişi gözaltına alındı /28 Mart 2024 12:55

Karabük Üniversitesi iddiaları: 8 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada kullanılan nefret söylemlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
Karabük Üniversitesi'nin Instagram 'itiraf sayfası'nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları gündem olmuştu. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlatmıştı. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanlamıştı.
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