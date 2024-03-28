Devlet Bahçeli ortada yok: İstanbul mitingine dahi katılmadı

AKP-MHP ittifakı yerel seçim öncesi 30 büyükşehir ve 29 ilde devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortada görünmemesi dikkat çekiyor.





BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre Mersin ve Manisa büyükşehirleri haricinde Bartın, Erzincan, Osmaniye, Kırklareli, Kars olmak üzere 5 ilde AKP’nin destekleyeceği MHP, neredeyse sahaya hiç inmedi.





Şu ana kadar Amasya ve Manisa başta olmak üzere kendi adayları için mitingler düzenleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, kamuoyunun alışık olduğu tablonun tam aksine ne Erdoğan ile görüntü veriyor ne de sahaya iniyor. Son olarak 17 Mart’ta partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda konuşan Bahçeli, Erdoğan’ın ‘Bu benim son seçimim’ sözlerini ‘Bırakamazsın’ diyerek yanıtladıktan sonra yaklaşık 10 gündür ortada yok.





AKP'NİN İSTANBUL MİTİNGİNE DAHİ KATILMADI



Erdoğan’ın 2015 ve 2019 yerel seçimleri öncesi düzenlediği İstanbul mitinglerinde ittifaka olan desteği ile bilinen Bahçeli’nin, AKP'nin Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen ‘Büyük İstanbul Mitingine dahi katılmaması dikkat çekti.





YAZILI AÇIKLAMA İLE YETİNDİ

Bahçeli, alanlardan çekilirken günler kalan yerel seçimlere ilişkin yayımlanan yazılı açıklama ile yetindi. Açıklamada Bahçeli’nin ana hedefinde CHP vardı. DEM Parti ile uzlaşma suçlamalarıyla 31 Mart’ı işaret eden Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ vurgusu ise açıklamanın sonunda yer aldı.