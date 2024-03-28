Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu tazminat borcunu ödemedi,icralık oldu /28 Mart 2024 13:25

Süleyman Soylu tazminat borcunu ödemedi,icralık oldu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Baskın Oran’a 10 bin TL manevi tazminatı ödemediği için icraya verildi. İcra Dairesi, Soylu’ya gönderdiği icra emrinde borcunu ödemesini aksi takdirde cebri icra yoluna gidileceğini bildirdi.

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı tazminat davasında mahkeme, Soylu’nun, 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kısa Dalga’nın haberine göre, Ancak Soylu mahkeme kararına rağmen borcunu ödemedi. Bunun üzerine Baskın Oran, Soylu hakkında icra takibi başlattı. Ankara 2. Genel İcra Dairesi’nden Soylu’ya gönderilen icra emrinde, 10 bin TL manevi tazminat alacağının yanı sıra yargılama giderleri, yıllık kanuni faiz, vekalet ücreti olarak toplam 27 bin 103 TL alacağı ödemesi gerektiği belirtildi.


Borcunu öde, mal beyanında bulun
İcra emrinde, Soylu’dan borcunu 7 gün içinde ödemesi ya da teminat göstermesi istendi. Bu süre içinde borcun ödermemesi halinde cebri icra yoluyla paranın tahsil edileceği uyarısında bulunulan icra emrinde, Soylu’ya bu durumda mal beyanında bulunması gerektiği, aksi takdirde hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi.

Yargıtay kararıyla…
Prof. Dr. Baskın Oran, 23 Haziran 2017’de T24’de yayınlanan “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısında ulusal basında yer alan hak ihlallerine ilişkin haberleri sıralayarak bu olayların Kürt yurttaşlarda kırgınlık ve öfke yaratabilecek ve toplumsal barışın kurulmasını güçleştireceğine dikkat çekmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Baskın Oran’ın bu yazısına ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Soylu hakkında 10 bin TL manevi tazminat talebi istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Oran’ın tazminat talebini reddetmiş, karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozmuştu. Yapılan yeniden yargılamada Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu’nun Baskın Oran’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

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