Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Yeni yılın ilk dakikalarına Bodrum Belediye Meydanı’nda verdiği konserle giren şarkıcı Teoman, Lozan ve Melih Gökçek göndermeli bir yeni yıl mesajı verdi.

Teoman, dün gece Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı. Saatler 00.00 gösterdiğinde ise Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen Teoman, ardından "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100. yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" diyerek eski Ankara Büykşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e gönderme yaptı.









MELİH GÖKÇEK ‘JELİBON REZERVİ’Nİ GERÇEK SANMIŞTI





Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu’nun "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" tweeti büyük ilgi görmüştü. Ancak Gökçek, bu şakayı ciddiye almıştı.





Gökçek, konuk olduğu programda Muratoğlu’nun “6 milyar dolarlık jelibon rezervi” paylaşımını şu sözlerle anlatmıştı:





"Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor."





Gökçek’in bu sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.