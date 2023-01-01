ABD Medyasından dikkat çeken analiz: İktidarı onlar belirleyebilir…

2023’e girdikten sonra bütün gözler bu yıl yapılacak seçimlere çevrildi… Birçok ülke bu yıl kritik seçimlere hazırlanırken bunlardan en dikkat çekici olanı ise hiç kuşkusuz Türkiye’de yapılacak seçimler.





Henüz tarihi belli olmasa da uluslararası kamuoyu Türkiye’deki seçim süreci ve sandıktan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Henüz seçimin tarihi açıklanmazken, ABD merkezli saygın medya kuruluşlarından Foreign Policy dikkat çekici bir analiz yayınladı. Bu yıl yapılacak seçimlerin mercek altına alındığı kapsamlı analizde Türkiye için ayrı bir bölüm oluşturuldu.





KÜRTLER VE MAORİLER





Makalede, Türkiye’deki Kürt seçmenin kritik bir önemi olduğuna dikkat çekilirken, “Türkiye’de ve Yeni Zelanda’da azınlık gruplar Kürtler ve Maoriler parlamentoda hükümetin oluşmasında karar verici konumuna gelebilirler. Guatemala, Türkiye, Polonya ve Bangladeş’te iktidardaki partilerin medya ve yargı üzerindeki etkisi gözlemcilerin adil bir yarış olmayacağına dair endişelerini artırıyor” yorumu yapıldı.



