Jeffrey Epstein davası Wall Street’e sıçradı

Cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde yaşamına son veren ABD’li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in mağdurlarının dev bankalara açtığı yardım ve yataklık davasında yeni bir gelişme yaşandı.





Mağdurlar, Wall Street devleri JPMorgan ve Deutsche Bank’ın Epstein’in suçlarına göz yumduğunu iddia ederken bankalar bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bankalar yeni bir hamle yaparak davadan sıyrılmak için dilekçe verdi.





SUÇLAMALARI REDDETTİLER

JPMorgan ve Deutsche Bank, ABD mahkemelerine başvurarak Jeffrey Epstein’ı cinsel tacizle suçlayan kadınların kendilerine açtığı davaları reddetmesini istedi.





Cuma gecesi Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre bankalar, eski müşterileri tarafından yapılan seks ticaretine katılmadıklarını ve bundan yararlanmadıklarını belirtti. Bankalar ayrıca, kadınları Epstein’dan koruma görevlerinin olmadığını kendilerinin istismarla bir ilgilerinin olmadığını iddia etti.





NE OLDU?

Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.





Epstein, 2002'den 2005'e kadar Manhattan'daki malikanesinde ve Palm Beach'teki mülkünde, reşit olmayan kızlara fuhuş yaptırmak suçundan yargılanmayı bekliyordu.





DAVALAR NEDEN AÇILDI?

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede 2019'da ölen Jeffrey Epstein'in mağduru olan iki kadın, ABD'li milyarderin çalıştığı iki banka olan JP Morgan ve Deutsche Bank'a dava açmıştı.





Kadınlar bankaları ‘Epstein'ın, fuhuş ağını finans kurumlarının desteği olmadan yürütemeyeceğini' iddiasıyla suçlamıştı.





JPMorgan'a dava açan bir kadın, bankayı ‘seks ticareti yapan kişiye özel muamele sağlamakla suçlamıştı. Davacı bankanın özel muamelesi sayesinde suçun devam edebildiğini ve bankanın genç kadınların istismar edilmesine neden olduğunu iddia etmişti.





Diğer bir davacı da Deutsche Bank'ın ‘Epstein'ın cinsel istismar ve fuhuş operasyonunu yürütebilmek için kullandığı banka’ olduğunu iddia etnişti. Davacı iddianamesinde, “Epstein'den milyonlarca dolar kazanacağını bilen Deutsche Bank, yasayı takip etmektense kârı seçti, fuhuş operasyonunu kolaylaştırmayı seçti” dedi.





Davacı ayrıca ‘Deutsche Bank'ın çok sayıda genç kadına yapılan ödemeler ve büyük miktarda nakit para çekme dahil şüphe uyandıracak bir sürü ipucunu görmezden geldiğini iddia etmişti