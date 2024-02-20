TFF 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçirdi.



Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oyananan maçlardan altı tanesinin hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşıldı.



On Field Review (OFR), 'Sahada İnceleme' olarak tanımlanan bu uygulama, sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için geçerli...



VAR kayıtları açıklanan maçlar şunlar:



Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

Hatayspor-Sivasspor

Alanyaspor-Adana Demirspor

Gaziantep FK-Samsunspor

Pendikspor-Trabzonspor

Başakşehir-Kayserispor