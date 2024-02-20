Samanyolu Haber /Spor / TFF 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı /20 Şubat 2024 20:58

TFF 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni hayata geçirdiği uygulamayla Süper Lig'de 26. haftada oynanan maçlardan altı tanesinin VAR kayıtlarını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçirdi.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oyananan maçlardan altı tanesinin hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

On Field Review (OFR), 'Sahada İnceleme' olarak tanımlanan bu uygulama, sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için geçerli...

VAR kayıtları açıklanan maçlar şunlar:

    Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
    Hatayspor-Sivasspor
    Alanyaspor-Adana Demirspor
    Gaziantep FK-Samsunspor
    Pendikspor-Trabzonspor
    Başakşehir-Kayserispor
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