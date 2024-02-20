DEM Parti'de İstanbul belirsizliği son buldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.



Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.



Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı.



'DEM PARTİ LİSTEYİ GEÇ TESLİM ETTİ' İDDİASI



DEM Parti geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu’nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada ‘başvurumuzu yaptık, sorun yok’ dedi.



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI



DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." denildi.



"HİÇBİR PROBLEM YOK"



DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu'na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu'na geldi. İl Seçim Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler.



ADAYLARDAN AÇIKLAMA



DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Bugün son 2-3 saattir sosyal medyada ve basın yayın organlarında tartışma almış başını gidiyor. DEM Parti’nin İBB’ye aday çıkarmadığını, başvurusunu geç yaptığını ve saatlere ilişkin çeşitli tartışmalar var. Şunu ilk elden ifade etmek isterim ki gönül rahatlığıyla İBB’ye adayız, sevgili Murat Çepni ile birlikte. Başvurumuzda hiçbir sıkıntı yok, zamanında başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sevgili halklarımıza duyurulur, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız ve İstanbul’da DEM zamanı diyoruz."



DEM PARTİ BELGEYİ YAYIMLADI



Öte yandan DEM Parti sosyal medya hesabından belge paylaşarak, başvuruların kabul edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" ifadeleri kullanıldı.



