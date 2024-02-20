Canına tak eden emekli AKP aracının yolunu kesti

Bastonlu vatandaş, AKP’nin seçim aracını görünce pahalılığa isyan etti. AKP’nin seçim aracının önüne geçerek durduran vatandaş, elindeki poşeti göstererek “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre asgari ücretin çok altında kalan emekli maaşı yüzünden emeklilerin yaşam standardı son yıllarda açlık sınırının altında seyrediyor.Bu yılı emekliler yılı ilan eden iktidarın son düzenlemeleri de emeklilerin yaralarına merhem olamadı.Bursa’nın Gemlik ilçesinde seçim çalışmaları yürüten AKP’nin seçim aracının önü alışverişten dönen bir emekli tarafından kesildi.Araçtan inen kişi tarafından AKP’li yetkilerle görüştürülme isteğini reddeden vatandaş “Hayır kimseyle görüşmeyeceğim. Buradayım işte ben. Allah yiye yiye batırsın” dedi. Yaşlı vatandaş daha sonra aracın önünden ayrılarak yoluna devam etti.O onlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.