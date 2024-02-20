Samanyolu Haber /Gündem / Canına tak eden emekli AKP aracının yolunu kesti /20 Şubat 2024 21:40

Canına tak eden emekli AKP aracının yolunu kesti

İktidarın ilan ettiği emekliler yılında maaşları açlık sınırının altında seyreden emekliler, pazar çantalarını doldurmakta zorlanıyor. Bursa Gemlik'te alışverişten dönen emekli bir vatandaş karşısına çıkan AKP seçim aracındakilere, "Şuraya bak şuraya! 200 lira burası" diyerek isyan etti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre asgari ücretin çok altında kalan emekli maaşı yüzünden emeklilerin yaşam standardı son yıllarda açlık sınırının altında seyrediyor.

Bu yılı emekliler yılı ilan eden iktidarın son düzenlemeleri de emeklilerin yaralarına merhem olamadı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde seçim çalışmaları yürüten AKP’nin seçim aracının önü alışverişten dönen bir emekli tarafından kesildi.

Bastonlu vatandaş, AKP’nin seçim aracını görünce pahalılığa isyan etti. AKP’nin seçim aracının önüne geçerek durduran vatandaş, elindeki poşeti göstererek “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” dedi.

ALLAH BATIRSIN

Araçtan inen kişi tarafından AKP’li yetkilerle görüştürülme isteğini reddeden vatandaş “Hayır kimseyle görüşmeyeceğim. Buradayım işte ben. Allah yiye yiye batırsın” dedi. Yaşlı vatandaş daha sonra aracın önünden ayrılarak yoluna devam etti.

O onlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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