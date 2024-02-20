Samanyolu Haber /Gündem / İBB Başkanlığı için 52 kişi yarışacak /20 Şubat 2024 21:42

İBB Başkanlığı için 52 kişi yarışacak

Siyasi partilerin belediye başkan aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu. İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

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31 Mart'ta yapılacak olana Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu.

DEM Parti'nin listeyi geç verdiğine yönelik iddiaların ardından DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar liste ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.

İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.
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