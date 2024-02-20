Krizi tırmandıracak karar: Birçok yeni yaptırım yolda

Sözcü'de yer alan habere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde, Navalny'ın ölümüyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.



Kirby, Rusya'nın dünyaya bu konuda ne mesaj verirse versin Navalny'ın ölümünden sorumlu olduğunu savunarak, "Devlet Başkanı Putin ve onun hükümeti, Bay Navalny'ın ölümünden sorumludur. Buna karşılık olarak Başkan Biden'ın talimatı doğrultusunda, cuma günü Rusya'yı sorumlu tutarak kapsamlı bir yaptırım paketi açıklayacağız." ifadesini kullandı.



Yaptırım paketinin içeriğine girmeyen Kirby, bu paketle hem Navalny'ın ölümünden hem de Ukrayna'daki saldırılarından ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu tutulacağını vurguladı.



Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, Kiev'e destek olmak amacıyla yeni destek paketinin Kongreden bir an önce çıkmasını beklediklerini kaydetti.



NAVALNY'IN ÖLÜMÜ



Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalny'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.



Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.



Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.



Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.