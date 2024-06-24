TFF'den Arda Güler açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı karşılaşmanın antrenmanında Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan gündeme oturmuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili açıklamada bulundu.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.



Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.



İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.



Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."