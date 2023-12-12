TFF'den flaş karar: Türkiye'de tüm maçlar askıya alındı!

Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. İşte Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları:





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından yapılan olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu."Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.""Bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.""Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"