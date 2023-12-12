İki ülke daha Schenge'e katılacak

AB Komisyonu, Viyana'nın taleplerini not ettiklerini ve bunları inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.







Komisyon Sözcüsü şöyle konuştu:



"Avrupa Komisyonu için dış sınırlarımızın korunması temel bir önceliktir. Gerekli finansmanın sağlanmasını temin edeceğiz. Frontex'e gelince, ajans gerektiğinde desteğini arttırmaya hazır"



"Air Schengen" (sadece havayoluyla) kısmi üyelik anlamına gelse bile, yine de tüm üye devletlerin oybirliğiyle onayını gerektiriyor.



Halihazırda AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten İspanya, koşullar değişir değişmez bir oylama yapmaya hazır olduğunu açıkladı.



Hollanda, hukukun üstünlüğüne ilişkin kaygılar nedeniyle Bulgaristan'ın üyeliğine uzun süredir karşı çıksa da, bu durum Avusturya'nın tutumu kadar sert değil.



Ancak Hollanda, Geert Wilders'in aşırı sağcı partisinin geçen ayki sürpriz zaferinin ardından bir iktidar değişiminin ortasında ve bir sonraki hükümetin nasıl bir pozisyon alacağı belirsiz.



Hollanda daha sert bir tutum sergilemezse Avusturya engelinin birkaç ay içinde aşılması bekleniyor.

