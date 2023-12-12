Samanyolu Haber /Dünya / İki ülke daha Schenge'e katılacak /12 Aralık 2023 08:19

İki ülke daha Schenge'e katılacak

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Romanya ve Bulgaristan için "Air Schengen" üyeliğini düşünmeye istekli olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Avusturya, Romanya ve Bulgaristan için havaalanlarında sınır kontrollerinin kaldırılmasını önerdi.

Halk arasında "Air Schengen" olarak bilinen bu fikir, şu anda 23 Avrupa Birliği ülkesi de dahil olmak üzere 27 ülkeyi ve 423 milyondan fazla vatandaşı kapsayan Schengen bölgesine "kısmi üyelik" anlamına gelecek.

Bu formüle göre diğer Schengen ülkeleriyle olan kara sınırlarındaki sınır kontrolleri ise devam edecek.

2011'den bu yana genişleyen Schengen bölgesine katılmaya hazır oldukları düşünülen Bulgaristan ve Romanya, Avusturya'nın itirazıyla karşılaşıyordu.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, bu iki ülkenin sadece havayolu üzerinden Schengen'e dahil edilmeleri önerisini getirdi ve uzun süredir aşılamaz gibi görünen çıkmazın nihayet çözüme kavuşabileceği umudu arttı.

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF radyosuna konuşan Karner, "Evet, Romanya ve Bulgaristan için havaalanları konusunda değişikliklerin olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen üyesi olmaya hazır olduğunu ısrarla savunan Avrupa Komisyonu, bu son gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Komisyon Sözcüsü, "Bunlar olumlu gelişmeler. İşler olumlu yönde ilerliyor." dedi.

Ancak Viyana'nın teklifi bazı koşullar içeriyor.

Avusturya, Frontex sınır polisi sayısının üç kat arttırılmasını, Bulgaristan-Türkiye ve Romanya-Sırbistan sınırlarında teknik iyileştirmeler yapılmasını ve sınır koruma altyapısı için AB fonlarından destek sağlanmasını istedi.

Avusturyalı bakan ayrıca Schengen'in iç sınırlarında daha fazla gözetim talebinde bulundu.

Avusturya'nın istekleri arasında, sığınma talebinde bulunan kişilerin Romanya ve Bulgaristan'a nakledilmeleri.

AB Komisyonu, Viyana'nın taleplerini not ettiklerini ve bunları inceleme sürecinde olduklarını bildirdi.

Komisyon Sözcüsü şöyle konuştu:

"Avrupa Komisyonu için dış sınırlarımızın korunması temel bir önceliktir. Gerekli finansmanın sağlanmasını temin edeceğiz. Frontex'e gelince, ajans gerektiğinde desteğini arttırmaya hazır"

"Air Schengen" (sadece havayoluyla) kısmi üyelik anlamına gelse bile, yine de tüm üye devletlerin oybirliğiyle onayını gerektiriyor.

Halihazırda AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten İspanya, koşullar değişir değişmez bir oylama yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Hollanda, hukukun üstünlüğüne ilişkin kaygılar nedeniyle Bulgaristan'ın üyeliğine uzun süredir karşı çıksa da, bu durum Avusturya'nın tutumu kadar sert değil.

Ancak Hollanda, Geert Wilders'in aşırı sağcı partisinin geçen ayki sürpriz zaferinin ardından bir iktidar değişiminin ortasında ve bir sonraki hükümetin nasıl bir pozisyon alacağı belirsiz.

Hollanda daha sert bir tutum sergilemezse Avusturya engelinin birkaç ay içinde aşılması bekleniyor.
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