İYİ Parti’den umudu kesen CHP rotayı İnce’ye çevirdi

Gazeteci Basın Yarkadaş ise tv100 ekranlarında İmamoğlu ile İnce arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı.





Bold Medya'da yer alan habere göre CHP, yerel seçimlerde iş birliği için İYİ Parti’den ret yanıtı aldıktan sonra diğer partilerle görüşmelerini sıklaştırdı.Siyaset kulisleri Muharrem İnce ve CHP yakınlaşmasını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen İnce, bu görüşmeyi doğrulamıştıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi.Gazeteci Barış Yarkadaş ise İnce’nin CHP lideri Özgür Özel ile de görüşeceğini o görüşmeden sonra durum değerlendirmesi yapacağını belirtti.Basına kapalı gerçekleşen İmamoğlu-İnce görüşmesinin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.Yarkadaş, iki liderin görüşmesine ilişkin “Bugün Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce’yle Ekrem İmamoğlu bir kez daha görüştüler. Ben bugün Muharrem İnce’yi aradım. Çarşamba ya da perşembe günü Özgür Özel’le görüşeceğini o görüşmeden sonra durum değerlendirmesi yapıp Taksim Meydanı’na gelebileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.