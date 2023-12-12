Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti’den umudu kesen CHP rotayı İnce’ye çevirdi /12 Aralık 2023 01:56

İYİ Parti’den umudu kesen CHP rotayı İnce’ye çevirdi

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifaka yanaşmaması CHP'yi alternatif arayışlara yöneltti. Muharrem İnce ile görüşme trafiğini hızlandıran CHP'de Ekrem İmamoğlu bir kez daha İnce'nin kapısı çaldı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre CHP, yerel seçimlerde iş birliği için İYİ Parti’den ret yanıtı aldıktan sonra diğer partilerle görüşmelerini sıklaştırdı.

Siyaset kulisleri Muharrem İnce ve CHP yakınlaşmasını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen İnce, bu görüşmeyi doğrulamıştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise İnce’nin CHP lideri Özgür Özel ile de görüşeceğini o görüşmeden sonra durum değerlendirmesi yapacağını belirtti.

Basına kapalı gerçekleşen İmamoğlu-İnce görüşmesinin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Basın Yarkadaş ise tv100 ekranlarında İmamoğlu ile İnce arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı.

ÖZEL’LE DE GÖRÜŞECEK

Yarkadaş, iki liderin görüşmesine ilişkin “Bugün Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce’yle Ekrem İmamoğlu bir kez daha görüştüler. Ben bugün Muharrem İnce’yi aradım. Çarşamba ya da perşembe günü Özgür Özel’le görüşeceğini o görüşmeden sonra durum değerlendirmesi yapıp Taksim Meydanı’na gelebileceğini söyledi” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti’den umudu kesen CHP rotayı İnce’ye çevirdi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:19:13