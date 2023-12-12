Yaşlı kadını ağır yaralamıştı: Eski Yemenli bakanın oğluna ev hapsi

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 30 Kasım’da motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu olayın ardından yurt dışına kaçmasına tepkiler sürerken, bu kez de Yemen eski Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein trafik kazasına karıştı.



İstanbul Tarlabaşı’nda, 10 Aralık günü Yemen eski Savunma Bakanı Ahmed Musaaed Hussein’in de içinde bulunduğu aracı kullanan 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yolda yürüyen 72 yaşındaki Pakize Özer’e çarptı. Kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



EV HAPSİ KARARI



İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, yurt dışına çıkış yapmamak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın itirazının ardından şüpheli Musaeed Ahmed Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı da verildi.



YAYANIN KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ



Öte yandan kazanın ardından hazırlanan tutanakta, “Bu kazanın oluşumunda yaya Pakize Özer ‘taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan bulunduğu halde yayaların taşıt yolunda yürümesi’ kuralını ihlal ettiği, kaza yeri delilleri ve sürücü beyanı anlaşılarak bu görüş ve kanaate varılmıştır” denildi.