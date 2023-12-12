Samanyolu Haber /Gündem / ‘2023 Türkiye’nin Nefret Oscarları’ sahiplerini buluyor /12 Aralık 2023 01:15

‘2023 Türkiye’nin Nefret Oscarları’ sahiplerini buluyor

İnsan hakları savunucusu Solidarity with OTHERS, yıl içerisinde en çok nefret söylemi kullanan gazeteci, siyasetçi ve hükumet görevlilerinin arasından seçtiği Türkiye'nin '2023 Nefret Oscarı Adayları'nı tanıttı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre merkezi Brüksel’de bulunan sivil toplum örgütü ‘Solidarity with OTHERS’, Türkiye’nin ‘2023 Nefret Oscarı Adayları’nı tanıttı.

Kamuoyunun yakından tanıdığı adaylar, yıl içerisinde en çok nefret söylemi kullanan gazeteci, siyasetçi ve hükumet görevlileri arasında seçildi.

Kuruluş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Türkiye Kelime ve ifadelerin sadece iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bölünme ve kutuplaştırmanın da körükleyicisi olabileceğini bir kez daha gördü. Listelenen isimler ve kurumlar sözlerin sorumluluğunu üstlenmekte gecikirken, nefret söyleminin sadece bireyleri değil toplumun dokusunu da nasıl zedeleyebileceğini gözler önüne seriyor” ifadeleri kullanıldı.

Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hürriyet çalışanı Nedim Şener ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da bulunuyor.

Adayların tanıtıldığı görselde, Türkiye’de nefret söylemleri içeren haberleriyle önce çıkan Sabah ve Yenişafak gazeteleri de ‘mansiyonu hak edenler’ olarak yer buldu.

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