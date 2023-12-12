Samanyolu Haber /Gündem / Olayların adamı: Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir? /12 Aralık 2023 00:44

Olayların adamı: Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Gündeme bomba gibi düşen saldırı sonrası eski AKP milletvekili Faruk Koca'nın kim olduğu merak ediliyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Yeren düşen Meler, diğer saldırganlar tarafından tekmelenirken; olay gündeme bomba gibi düştü.

FARUK KOCA KİMDİR?

Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, eski AKP milletvekili. Hala AKP üyeliği devam eden 59 yaşındaki Koca, 2021 yılından bu yana Ankaragücü’nün başkanlık görevini üstleniyor.
Ticaretle uğraşan Koca, AKP’nin kurucu üyeleri arasında ve iki dönem de Ankara Milletvekilliği yaptı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

AKP'li Koca, Ankara Keçiören'den müteahhitliğini yaptığı inşaatın suyla dolan çukuruna düşerek boğulan 10 yaşındaki Seda Nur Özdemir'in ölümü nedeniyle hakim karşısına çıkmış, Koca olayda ihmali olmadığını öne sürmüştü.

POLİS TOKATLAMIŞ

Koca'nın vukuatları saymakla bitmiyor. 2010 yılında AKP milletvekilliği yaptığı dönemde Hac dönüşü başka bir AKP milletvekili ile birlikte 'kendilerine iyi davranmadığı' için bir polisi tokatlayan Koca, Erdoğan'ın ev sahibi olarak da biliniyor.

AKP İÇİNDE KRİZİN BAŞROLÜNDE

Faruk Koca 2010 yılında Anayasa değişiklik paketinde yer alan siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması ile ilgili maddenin görüşülmesi sırasında AKP içinde krize de neden olmuştu.

Oylamada olası fireleri engellemek için liste yaptığı ortaya çıkan Koca'ya parti içerisinden sert tepkiler yöneltilmişti.
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